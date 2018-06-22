التليجراف: عبارة على معطف ميلانيا ترامب خلال زيارة للمهاجرين تثير جدلا

كتب هانى محمد

تعرضت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب لانتقادات بسبب اختيارها ارتداء معطف مكتوب عليه "أنا حقا لا أبالى فهل تبالى أنت؟"، وذلك أثناء رحلتها لزيارة مركز احتجاز الأطفال المهاجرين فى ولاية تكساس.

وقالت صحيفة "التليجراف"، إن زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ظهرت مرتدية المعطف محل الجدل، بينما كانت تستقل طائرة للتوجه إلى تكساس لزيارة أطفال مهاجرين تم فصلهم عن عائلاتهم واحتجازهم فى مركز خاص.

وردا على الانتقادات والتكهنات التى أثارتها العبارة على معطف ميلانيا، ردت المتحدثة باسمها بأنه "مجرد معطف، ولم يكن هناك أى رسالة مخفية" من خلال اختياره.

كما دافع الرئيس ترامب عن زوجته أيضا، وغرد على تويتر بأن العبارة على معطف زوجته "تشير إلى الأخبار الكاذبة" التى ينشرها الإعلام.