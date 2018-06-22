التعليم: مراجعة أوراق فيزياء الثانوية المصححة حال تعديل نموذج الإجابة غدا

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية، إنه فى حالة تعديل نموذج الإجابة الخاص بمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة فإنه سيتم مراجعة جميع الأوراق التى تم تصحيحها قبل إجراء التعديل حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين جميع الطلاب.

ويعقد غدا السبت رئيس امتحانات الثانوية العامة، اجتماعا مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان الفيزياء لبحث إمكانية تعديل النموذج.