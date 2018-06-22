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التعليم: مراجعة أوراق فيزياء الثانوية المصححة حال تعديل نموذج الإجابة غدا

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:51 م
التعليم: مراجعة أوراق فيزياء الثانوية المصححة حال تعديل نموذج الإجابة غدا الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية، إنه فى حالة تعديل نموذج الإجابة الخاص بمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة فإنه سيتم مراجعة جميع الأوراق التى تم تصحيحها قبل إجراء التعديل حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين جميع الطلاب. 
 
ويعقد غدا السبت رئيس امتحانات الثانوية العامة، اجتماعا مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان الفيزياء لبحث إمكانية تعديل النموذج. 

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

 

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