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التعليم: انتهاء تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية.. وإعلان النتيجة الأسبوع المقبل

الجمعة، 22 يونيو 2018 02:00 ص
التعليم: انتهاء تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية.. وإعلان النتيجة الأسبوع المقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 ستكون جاهزة أواخر الأسبوع المقبل، وسوف تعلن قبل نهاية يونيو الجارى أى أواخر الأسبوع.

 

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكنترولات انتهت من تصحيح المواد بأكملها قبل العيد، وجارٍ إنهاء أعمال المراجعة وخلافه، موضحًا أن لكل مراجع 100 ورقة يوميًا يتم مراجعتها.

 

وأضافت المصادر، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 سوف تعلن كما هى دون تغيير فى نسب النجاح العامة، ولكن ستتم إعمال قواعد الرأفة الخاصة بالطلاب، مؤكدة أن تلك القواعد تحول نتيجة بعض الطلاب من راسب لدخول الدور الثانى ومن الدور الثانى لنجاح من الدور الأول.

 

وأوضحت المصادر، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 ستعلن على الموقع الرسمى للوزارة، حيث يستطيع الطالب الكشف عن نتيجته من خلال رقم الجلوس وأيضًا المدرسة التابع لها.

 

وتوقعت المصادر، أن ترتفع نسب النجاح العامة لنتيجة الدبلومات الفنية 2018 عن العام الماضى، وسوف تظهر نتائج المؤشرات الأولية خلال الأيام المقبلة.

 

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية انتهت أوائل يونيو الجارى.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Hadeer

نتيجه الدبلومات

طب ازاي في مواقع كتبت درجات

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