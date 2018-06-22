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التعليم العالى تنعى الدكتور عادل محمود رائد أبحاث اللقاحات فى العالم

الجمعة، 22 يونيو 2018 08:25 ص
التعليم العالى تنعى الدكتور عادل محمود رائد أبحاث اللقاحات فى العالم الدكتور عادل محمود خلال إحدى المحاضرات
كتب وائل ربيعى
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نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية وقيادات الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعات والطلاب، الدكتور عادل محمود رائد أبحاث اللقاحات والأمراض المعدية فى العالم، الذى قضى حياته فى تطوير لقاحات أنقذت حياة مئات الملايين حول العالم.

يذكر أن د.عادل محمود يعد رائدًا مؤثرًا فى المجال الأكاديمى، وأبحاث تطوير الطب الحيوى، والسياسة الصحية العالمية، وتركزت مساهماته الرئيسية فى مجالات العلوم والصحة العامة، ودراسة أمراض المناطق المدارية المهملة، خاصة العدوى الطفيلية، وقد أشرف على إنتاج وتسويق العديد من اللقاحات التى حققت تقدمًا كبيرًا فى الصحة العامة، ومن ضمنها لقاح يمنع عدوى فيروس الروتا القاتل، كما طور لقاحا يحمى ضد فيروس الورم الحليمى البشرى"HPV"، وساعد أيضا فى تطوير لقاح مضاد للحصبة وحمى النكاف والحصبة الألمانية وجديرى الماء، والوقاية من القوباء المنطقية.


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