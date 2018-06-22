البنتاجون: قوة سورية مدعومة من واشنطن تعرضت لهجوم مسلح فى مدينة التنف

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن قوة من المعارضة السورية "جيش مغاوير الثورة" المدعومة من واشنطن ومستشارين أمريكيين تعرضوا إلى هجوم مسلح فى منطقة التنف عند الحدود السورية العراقية الأردنية.

وقال البنتاجون - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - "إن الولايات المتحدة وحلفائها ردت على الهجوم دفاعا عن النفس"، مؤكدًا أن مسئولين فى التحالف اتصلوا بنظرائهم الروس فى سوريا لتجنب ارتكاب أى خطأ مماثل فى المستقبل.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان أكد - أمس - مقتل جندى سورى على الأقل وجرح 7 آخرين فى قصف لقوات التحالف استهدف موقعا عسكريا فى منطقة التنف.