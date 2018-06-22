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استطلاع للرأى: 43% من الألمان يتمنون تقديم ميركل استقالتها

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:59 م
استطلاع للرأى: 43% من الألمان يتمنون تقديم ميركل استقالتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
برلين (أ ش أ)
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أظهر استطلاع جديد للرأى أن 43 % من الألمان يرغبون فى أن تتقدم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستقالتها من منصبها.

وأوضح الاستطلاع، الذى أجراه معهد يوجوف ونشرته صحيفة "هاندلزبلات" الألمانية واسعة الانتشار اليوم /الجمعة/ أن 42% من الذين استطلعت آرائهم يرغبون فى استمرار ميركل فى مهمتها، فيما امتنع 15% عن إبداء رأيهم.

وكشف الاستطلاع حصول ميركل على تأييد 63% من ناخبى الحزب المسيحى الديمقراطى الحاكم، فيما عبر 27% من الأعضاء عن رغبتهم فى حدوث تغيير.

كما أظهر أن المستشارة تتمتع بتأييد أقوى بين ناخبى حزب الخضر بنسبة 66%، يليهم ناخبى حزب اليسار (48%) ثم الحزب الديموقراطى الاشتراكى المشارك فى الائتلاف الحاكم (46%) والحزب الديموقراطى الحر (45%) وحزب البديل الشعبوى (6%).

 


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