استطلاع للرأى: 43% من الألمان يتمنون تقديم ميركل استقالتها

برلين (أ ش أ)

أظهر استطلاع جديد للرأى أن 43 % من الألمان يرغبون فى أن تتقدم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستقالتها من منصبها.

وأوضح الاستطلاع، الذى أجراه معهد يوجوف ونشرته صحيفة "هاندلزبلات" الألمانية واسعة الانتشار اليوم /الجمعة/ أن 42% من الذين استطلعت آرائهم يرغبون فى استمرار ميركل فى مهمتها، فيما امتنع 15% عن إبداء رأيهم.

وكشف الاستطلاع حصول ميركل على تأييد 63% من ناخبى الحزب المسيحى الديمقراطى الحاكم، فيما عبر 27% من الأعضاء عن رغبتهم فى حدوث تغيير.

كما أظهر أن المستشارة تتمتع بتأييد أقوى بين ناخبى حزب الخضر بنسبة 66%، يليهم ناخبى حزب اليسار (48%) ثم الحزب الديموقراطى الاشتراكى المشارك فى الائتلاف الحاكم (46%) والحزب الديموقراطى الحر (45%) وحزب البديل الشعبوى (6%).