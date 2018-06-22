ارتفاع عدد الإصابات فى صفوف الفلسطينيين إلى 89 إصابة فى قطاع غزة

كتب- هاشم الفخرانى

ارتفعت عدد الإصابات اليوم الجمعة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين بقطاع غزة اليوم إلى 89 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز منها 48 تم علاجها بالنقاط الميدانية و41 تم علاجها بالمستشفيات منها 8 أطفال 2 إناث 20 إصابة بالرصاص الحى 13 استنشاق غاز 8 أخرى و3 حالات خطرة.

وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لبلدة جباليا وخان يونس حيث قابلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلى بإطلاق الرصاص الحى وإطلاق كثيف لقنابل الغاز.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة اتجاه المتظاهرين فى مخيم العودة شرق خزاعة شرق خان يونس.

وفى جباليا أكدوا على أن هناك انتشارا مكثفا للقناصة الإسرائيلية على طول الحدود، ونجح الشبان بازالة السلك الفاصل على الحدود شرق خان يونس.