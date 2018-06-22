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إيرباص تهدد بمغادرة بريطانيا حال حصول بريكست بدون اتفاق

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:57 م
إيرباص تهدد بمغادرة بريطانيا حال حصول بريكست بدون اتفاق شركة إيرباص
لندن (أ ف ب)
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تهدد مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية "إيرباص" بمغادرة بريطانيا فى حال خروجها من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، فى ضربة قاسية موجهة إلى رئيسة الحكومة المحافظة تيريزا ماى التى تواجه مفاوضاتها صعوبات قبل 9 أشهر من دخول بريكست حيز التنفيذ.

وقبل الذكرى الثانية للاستفتاء الذى صوت فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبى، دقت "إيرباص" جرس الانذار ببيان حذرت فيه من أنها ستعيد النظر فى استثماراتها فى المملكة المتحدة إذا تم الانفصال بلا اتفاق.

وقال مدير الاستثمار فى فرع الطيران المدنى فى المجموعة توم وليامز إن "مجرد الحديث عنه، يهدد سيناريو بلا اتفاق بشكل مباشر مستقبل إيرباص فى المملكة المتحدة".

الرهانات بالنسبة للندن هائلة، فإيرباص توظف 15 ألف شخص فى 25 موقعا فى المملكة المتحدة حيث تنتج الأجنحة لطائرات المدنية والعسكرية، وهى تشغل بشكل غير مباشر أكثر من 100 ألف شخص عبر شبكة تتألف من 4 آلاف مزود وتساهم ب7,8 مليارات جنيه استرلينى فى النشاط الاقتصادى البريطانى.

وفى ويلز حيث تؤمن "إيرباص" حوالى 11 ألفا و500 وظيفة مباشرة أو غير مباشرة، وصفت الحكومة المحلية العمالية القرار بأنه "مقلق للغاية".

 


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