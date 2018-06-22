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إصابة جنديين فى هجوم لداعش ومقتل فتاة فى انفجار بديالى العراقية

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:46 ص
إصابة جنديين فى هجوم لداعش ومقتل فتاة فى انفجار بديالى العراقية القوات العراقية وتنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر محلى فى محافظة ديالى العراقية اليوم الجمعة، بأن جنديين أصيبا فى هجوم مسلح نفذه تنظيم داعش الإرهابى على نقطة مرابطة شمال المحافظة.

وقال المصدر - لقناة السومرية نيوز، "إن نقطة مرابطة أمنية مشتركة فى أطراف منطقة حاوى العظيم (70كم شمال ب‍عقوبة) شهدت مساء أمس هجوما لمسلحى داعش ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح"، مضيفا أن الوضع تحت السيطرة وتم تمشيط المنطقة لملاحقة مسلحى داعش.

وأفاد المصدر أيضا بمقتل فتاة وإصابة شقيقها بجروح بانفجار عبوة ناسفة فى أطراف خانقين بمحافظة ديالي، موضحا أن العبوة كانت موضوعة على طريق زراعى فى محيط منطقة قولاى بأطراف قضاء خانقين (100كم شمال شرق) انفجرت لدى مرور السيارة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.

 


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