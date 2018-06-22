أسعار خامات السلع بالسوق المحلى المصرى بنهاية الأسبوع الثالث لشهر يونيو

كتب محمود الضبع

كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى أسعار وتدوالات خامات السلع بالبورصات العالمية والسوق المحلى المصرى، عن أسعار خامات الزيت والسكر والأرز والذرة بنهاية الأسبوع الثالث بشهر يونيو بنظام الشحن والتعبئة، وجاءت الأسعار كالتالى :-

ذرة أرجنتينى / برازيلى

3870 جنيها / طن صب وصال

ذرة أمريكى

3780 جنيها / طن صب وصال

ذرة أوكرانى

3720 جنيها / طن صب وصال

صويا 47

8420 جنيها / طن صب وصال

صويا 46

8250 جنيها / طن صب وصال

صويا 44

7650 جنيها / طن صب وصال

بذرة صويا براجواى

7900 جنيه / طن صب وصال

بذرة صويا أوكرانى

7750 جنيها / طن صب وصال

دى دى جى إس أمريكى

6100 جنيه / طن معبأ وصال

داكوتا جولد – دى دى جى إس

7000 جنيه / طن معبأ وصال

صويا بيست (بروتين صويا محمى 42 %)

14800 جنيه / طن معبأ وصال

أمبيرو ( بروتين صويا محمى 49 %)

15000 جنيه / طن معبأ وصال

جلوتين مستورد

13000 جنيه / طن معبأ وصال

جلوتين محلى

12400 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى

4150 جنيها / طن معبأ أرضه

كسب عباد روسى / أوكرانى

6000 جنيه / طن معبأ وصال

كسب عباد محلى -28

5000 جنيه / طن معبأ وصال

نشا غذائى

7000 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوكوز

6900 جنيه / طن صب أرضه

قمح 11.5 أوكرانى / روسى

3930 جنيه / طن صب أرضه

قمح 12.5 أوكرانى / روسى

4060 جنيه / طن صب أرضه

ردة محلى

3800 جنيه / طن معبأ أرضه

زيت صويا مكرر

14900 جنيه / طن صب أرضه

زيت أولين RBD

12500

جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة خام

12700 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة مكرر

16300 جنيه / طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر

16200 جنيه / طن صب أرضه

سكر مكرر

7600 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض –

كسر 3% 9250 جنيها / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض –

كسر 10 : 12% 9000 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع –

كسر 10 : 12% 8200 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -24

4550 جنيها / طن معبأ أرضه

دقيق -27

4700 جنيه / طن معبأ أرضه