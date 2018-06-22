video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 12:28 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار خامات السلع بالسوق المحلى المصرى بنهاية الأسبوع الثالث لشهر يونيو

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:00 م
أسعار خامات السلع بالسوق المحلى المصرى بنهاية الأسبوع الثالث لشهر يونيو السلع - أرشيفية
كتب محمود الضبع
إضافة تعليق

كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى أسعار وتدوالات خامات السلع بالبورصات العالمية والسوق المحلى المصرى، عن أسعار خامات الزيت والسكر والأرز والذرة بنهاية الأسبوع الثالث بشهر يونيو بنظام الشحن والتعبئة، وجاءت الأسعار كالتالى :-

ذرة أرجنتينى / برازيلى 

   3870 جنيها / طن صب وصال  

ذرة أمريكى

      3780 جنيها / طن      صب وصال      

ذرة أوكرانى

     3720 جنيها / طن      صب وصال      

صويا 47 

       8420 جنيها / طن      صب وصال      

صويا 46 

    8250 جنيها / طن      صب وصال      

صويا 44

      7650 جنيها / طن      صب وصال      

بذرة صويا براجواى

     7900 جنيه / طن صب وصال       

بذرة صويا أوكرانى

   7750 جنيها / طن صب وصال  

دى دى جى إس أمريكى

     6100 جنيه / طن معبأ وصال    

داكوتا جولد – دى دى جى إس

    7000 جنيه / طن معبأ وصال    

صويا بيست (بروتين صويا محمى 42 %)

      14800 جنيه / طن    معبأ وصال       

أمبيرو ( بروتين صويا محمى 49 %) 

      15000 جنيه / طن    معبأ وصال       

جلوتين مستورد 

13000 جنيه / طن    معبأ وصال       

جلوتين محلى

     12400 جنيه / طن    معبأ أرضه       

جلوتو فيد محلى

  4150  جنيها / طن   معبأ أرضه                       

كسب عباد روسى / أوكرانى

       6000  جنيه / طن     معبأ وصال       

كسب عباد محلى -28

     5000  جنيه / طن       معبأ وصال       

نشا غذائى

        7000 جنيه / طن      معبأ أرضه       

جلوكوز

     6900 جنيه / طن      صب أرضه      

قمح 11.5 أوكرانى / روسى

   3930 جنيه / طن   صب أرضه      

قمح 12.5 أوكرانى / روسى

 4060 جنيه / طن   صب أرضه      

ردة محلى

             3800 جنيه / طن      معبأ أرضه       

زيت صويا مكرر

       14900 جنيه / طن    صب أرضه      

زيت أولين RBD

   12500  جنيه / طن   صب أرضه      

زيت ذرة خام

     12700 جنيه / طن    صب أرضه      

زيت ذرة مكرر

  16300 جنيه / طن    صب أرضه      

زيت عباد الشمس مكرر

      16200 جنيه / طن    صب أرضه      

سكر مكرر

       7600 جنيه / طن      معبأ أرضه       

أرز أبيض بلدى عريض –

كسر 3%    9250 جنيها / طن  معبأ أرضه   

أرز أبيض بلدى عريض –

كسر 10 : 12%       9000 جنيه / طن      معبأ أرضه       

أرز أبيض بلدى رفيع –  

كسر 10 : 12%       8200 جنيه / طن      معبأ أرضه       

دقيق -24

         4550 جنيها / طن      معبأ أرضه       

دقيق -27 

    4700 جنيه / طن      معبأ أرضه       

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر قائمة أسعار خامات السلع بنهاية الأسبوع الأول لشهر يونيو 2018

خامات السلع

أسواق فاينانشيال

البورصة

اخبار

القمح

السكر

اقتصاد




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة