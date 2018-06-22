أسعار خامات السلع بالسوق المحلى المصرى بنهاية الأسبوع الثالث لشهر يونيو

كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى أسعار وتدوالات خامات السلع بالبورصات العالمية والسوق المحلى المصرى، عن أسعار خامات الزيت والسكر والأرز والذرة بنهاية الأسبوع الثالث بشهر يونيو بنظام الشحن والتعبئة، وجاءت الأسعار كالتالى :-
ذرة أرجنتينى / برازيلى3870 جنيها / طن صب وصال
ذرة أمريكى3780 جنيها / طن صب وصال
ذرة أوكرانى3720 جنيها / طن صب وصال
صويا 478420 جنيها / طن صب وصال
صويا 468250 جنيها / طن صب وصال
صويا 447650 جنيها / طن صب وصال
بذرة صويا براجواى7900 جنيه / طن صب وصال
بذرة صويا أوكرانى7750 جنيها / طن صب وصال
دى دى جى إس أمريكى6100 جنيه / طن معبأ وصال
داكوتا جولد – دى دى جى إس7000 جنيه / طن معبأ وصال
صويا بيست (بروتين صويا محمى 42 %)14800 جنيه / طن معبأ وصال
أمبيرو ( بروتين صويا محمى 49 %)15000 جنيه / طن معبأ وصال
جلوتين مستورد13000 جنيه / طن معبأ وصال
جلوتين محلى12400 جنيه / طن معبأ أرضه
جلوتو فيد محلى4150 جنيها / طن معبأ أرضه
كسب عباد روسى / أوكرانى6000 جنيه / طن معبأ وصال
كسب عباد محلى -285000 جنيه / طن معبأ وصال
نشا غذائى7000 جنيه / طن معبأ أرضه
جلوكوز6900 جنيه / طن صب أرضه
قمح 11.5 أوكرانى / روسى3930 جنيه / طن صب أرضه
قمح 12.5 أوكرانى / روسى4060 جنيه / طن صب أرضه
ردة محلى3800 جنيه / طن معبأ أرضه
زيت صويا مكرر14900 جنيه / طن صب أرضه
زيت أولين RBD12500 جنيه / طن صب أرضه
زيت ذرة خام12700 جنيه / طن صب أرضه
زيت ذرة مكرر16300 جنيه / طن صب أرضه
زيت عباد الشمس مكرر16200 جنيه / طن صب أرضه
سكر مكرر7600 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض –كسر 3% 9250 جنيها / طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض –كسر 10 : 12% 9000 جنيه / طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى رفيع –كسر 10 : 12% 8200 جنيه / طن معبأ أرضه
دقيق -244550 جنيها / طن معبأ أرضه
دقيق -274700 جنيه / طن معبأ أرضه
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة