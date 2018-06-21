106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن اللغة الفرنسية وصلت نسبة النجاح فيها إلى 98.7%.

وأضاف رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية، أنه أدى إجمالى امتحان اللغة الثانية 563 ألف طالب وطالبة، حصل 106 آلاف و583 طالبا على الدرجة النهائية كما بلغت نسبة النجاح 98.7% .

وحصل خُمس الطلاب على الدرجات النهائية، وهذه نسبة مرتفعة بين الطلاب.