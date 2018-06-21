video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 06:48 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وسائل الإعلام الروسية ترصد ردود أفعال منتخب مصر عقب الهزيمة من الدب الروسى

الخميس، 21 يونيو 2018 06:21 م
وسائل الإعلام الروسية ترصد ردود أفعال منتخب مصر عقب الهزيمة من الدب الروسى محمد صلاح
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

لازالت أصداء مبارا ة مصر وروسيا  والتى انتهت بنتيجة 3-1 لصالح المنتخب الروسى فى إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى ضمن مونديال روسيا 2018، تسيطر على الإعلام الروسى، حيث أنهت المباراة أحلام الفراعنة للوصول للدور ثمن النهائى.

 

وتطرق موقع "سبورت إكسبرس" الرياضى الروسى، إلى ما تردد من شائعات حول نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى محمد صلاح بأنه لن يشارك فى المباراة الأخيرة مع السعودية بسبب خلاف مع اتحاد الكرة المصري، وأنه قد يغادر روسيا قبل انتهاء البطولة، إلا أن وكالة "نوفوستي" وصحيفة "إزفيستيا" الرسميتين أوردتا نفى صلاح للشائعات حول الخلاف داخل المنتخب بعد الهزيمة، مع اقتباس "تغريدة" له على موقع "تويتر" بأن "الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أى خلاف على الإطلاق بيننا.. نحترم بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه".

 

من جهتها، تطرقت وكالة "تاس" إلى الأنباء عن إلغاء تدريب المنتخب المصري فى جروزنى أمس الأربعاء، وذلك نقلا عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

وبدوره، أورد موقع "لينتا.رو" الإخباري تصريحات مهاجم المنتخب الروسي، أرتيوم دزيوبا، الذي علق على الفوز على مصر، قائلا: "قبل المباراة، كنا نقول إنه من الضرورى القيام بهذه الخطوة التاريخية. كنا نسعى ونحلم بذلك طوال حياتنا".

  

أما صحيفة "أورا" الإلكترونية، فأوردت تصريحات المدرب السابق للمنتخب الروسي، فاليري غازايف، بأن مباراتي روسيا مع السعودية ومصر تميزتا بـ"مستوى رفيع جدا ونتيجة جيدة".

 

ونقل موقع "سبورتبوكس.رو" الرياضى، تصريحات المدرب السابق لـ"الفراعنة"، حسن شحاتة، بأنه "كان يجب إطلاق صلاح لنصف الساعة الأخيرة فقط من المباراة" بسبب إصابته، وذلك نقلا عن موقع "دى إم سى سبورتس".

 

وأورد موقع "بزنس غازيتا" تصريحات حارس المرمى المصري، عصام الحضري، واعتذاره للشعب المصرى عن الهزيمة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. التليفزيون اليابانى يبرز مساهمة محمد صلاح فى عودة الروح للكرة المصرية

روسيا

مصر

منتخب مصر

محمد صلاح

مباراة مصر وروسيا




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة