وسائل الإعلام الروسية ترصد ردود أفعال منتخب مصر عقب الهزيمة من الدب الروسى

كتب- هاشم الفخرانى

لازالت أصداء مبارا ة مصر وروسيا والتى انتهت بنتيجة 3-1 لصالح المنتخب الروسى فى إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى ضمن مونديال روسيا 2018، تسيطر على الإعلام الروسى، حيث أنهت المباراة أحلام الفراعنة للوصول للدور ثمن النهائى.

وتطرق موقع "سبورت إكسبرس" الرياضى الروسى، إلى ما تردد من شائعات حول نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى محمد صلاح بأنه لن يشارك فى المباراة الأخيرة مع السعودية بسبب خلاف مع اتحاد الكرة المصري، وأنه قد يغادر روسيا قبل انتهاء البطولة، إلا أن وكالة "نوفوستي" وصحيفة "إزفيستيا" الرسميتين أوردتا نفى صلاح للشائعات حول الخلاف داخل المنتخب بعد الهزيمة، مع اقتباس "تغريدة" له على موقع "تويتر" بأن "الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أى خلاف على الإطلاق بيننا.. نحترم بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه".

من جهتها، تطرقت وكالة "تاس" إلى الأنباء عن إلغاء تدريب المنتخب المصري فى جروزنى أمس الأربعاء، وذلك نقلا عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبدوره، أورد موقع "لينتا.رو" الإخباري تصريحات مهاجم المنتخب الروسي، أرتيوم دزيوبا، الذي علق على الفوز على مصر، قائلا: "قبل المباراة، كنا نقول إنه من الضرورى القيام بهذه الخطوة التاريخية. كنا نسعى ونحلم بذلك طوال حياتنا".

أما صحيفة "أورا" الإلكترونية، فأوردت تصريحات المدرب السابق للمنتخب الروسي، فاليري غازايف، بأن مباراتي روسيا مع السعودية ومصر تميزتا بـ"مستوى رفيع جدا ونتيجة جيدة".

ونقل موقع "سبورتبوكس.رو" الرياضى، تصريحات المدرب السابق لـ"الفراعنة"، حسن شحاتة، بأنه "كان يجب إطلاق صلاح لنصف الساعة الأخيرة فقط من المباراة" بسبب إصابته، وذلك نقلا عن موقع "دى إم سى سبورتس".

وأورد موقع "بزنس غازيتا" تصريحات حارس المرمى المصري، عصام الحضري، واعتذاره للشعب المصرى عن الهزيمة.