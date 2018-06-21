وزير بريطانى يستقيل ليتمكن من التصويت ضد توسيع مطار هيثرو

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة التايمز، أن وزير التجارة الدولية البريطانى، أعلن استقالته من منصبه ليتمكن من التصويت ضد خطط توسيع مطار هيثرو فى لندن.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن الوزير جريج هاندز، عضو البرلمان البريطانى استقال من أجل الوفاء بتعهده أمام الناخبين فى الانتخابات العامة، العام الماضى، بضرورة معارضة التوسع فى بناء مدرج ثالث فى المطار.

وهاندز هو عضو حزب المحافظين فى البرلمان البريطانى عن دائرة تشيلسى وفولهام، التى يشعر سكانها بالتضرر من الضوضاء الشديدة لمسار الطائرات عند وصولها ومغادرتها من مطار هيثرو.

وقال فى بيان على موقعه الإلكترونى إنه وفقا لآراء ناخبيه: "كان الرأى العام المعبر عنه هو أن ضجيج الطائرات له تأثير هائل على سكان فولهام وتشيلسى، لكن هؤلاء السكان يشعرون بالتجاهل خلال المشاورات العامة ومنهجية هذه المشاورات".