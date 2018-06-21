وزير الأوقاف يكلف أحمد عبدالمنعم بالقيام بأعمال مدير عام إدارة التفتيش

كتب لؤى على - إسماعيل رفعت

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس ، تكليف الشيخ أحمد عبد المنعم عبد الرحمن ، بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العام، وذلك اعتبارًا من 12/ 7 /2018م لحين الإعلان عن الدرجة.

تخرج أحمد عبد المنعم من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالزقازيق، وعين إماما وخطيبا ومدرسا بمسق رأسه بالشرقية، وتدرج دعويا إلى أن تم تصعيده قبل 8 سنوات فى التفتيش العام، وتولى إدارات دعوية بأوقاف القاهرة ليعود بعدها بموجد قرار اليوم كرئيسا ومديرا عاما للتفتيش العام التابع للهيئة الفنية لمكتب وزير الأوقاف.