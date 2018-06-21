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واشنطن بوست: إدارة ترامب ستتوقف عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد آباء المهاجرين

الخميس، 21 يونيو 2018 07:56 م
واشنطن بوست: إدارة ترامب ستتوقف عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد آباء المهاجرين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)
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ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول أمريكى لم تسمه أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتوقف عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الآباء الذين عبروا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة مع أطفالهم.

وتلقى ضباط دوريات الحدود تعليمات بالتوقف عن إرسال الآباء الذين يصطحبون أطفالا إلى المحاكم الاتحادية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله "نحن بصدد تعليق الملاحقة القضائية للراشدين الذين هم أعضاء فى أسر إلى أن تتمكن إدارة الهجرة والجمارك من تزويدنا بالموارد التى تمكننا من مواصلة الاحتجاز".

 


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