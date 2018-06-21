هيئة السوق: السعودية تتوقع 40 مليار دولار تدفقات أجنبية بعد قرار ام.اس.سى.آى

رويترز

قال مسئول سعودى، إن المملكة قد تجذب تدفقات أجنبية قيمتها 150 مليار ريال (40 مليار دولار) من الصناديق الخاملة والنشطة بعد أن قررت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إضافة البورصة السعودية على مؤشرها القياسى للأسواق الناشئة.

وقال محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية مؤتمرا صحفيا، إن خطوة ام.اس.سي.آي تزيد جاذبية الطرح العام الأولى المزمع لشركة أرامكو السعودية ويتوقف الإدراج على استعداد الشركة وتقييم الصفقة.

وأضاف أن مشغل البورصة السعودية وهيئة السوق يعملان على التأكد من توافر إطار العمل الضرورى للطرح العام الأول الذى قال مسئولون سعوديون من قبل إنه قد يجمع 100 مليار دولار.