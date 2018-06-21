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مياه الشرب بالجيزة: إنهاء مركز خدمة العملاء بشارع 10 فى بولاق الدكرور

الخميس، 21 يونيو 2018 01:46 م
مياه الشرب بالجيزة: إنهاء مركز خدمة العملاء بشارع 10 فى بولاق الدكرور المهندس حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قال المهندس حنفى محمد حنفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إنه تم الانتهاء من مركز خدمة عملاء بشارع عشرة ببولاق الدكرور، وذلك لخدمة المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور.

 

وأكد أن المركز على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه تفقد الأعمال برفقة محمد رضا رئيس القطاع التجارى بمتابعة الأعمال بمركز خدمة العملاء بشارع عشرة بولاق الدكرور، حيث أفاد بسرعة الانتهاء من الأعمال.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تفقد مشروع مد خط صرف صحى بطول 500 متر قطر 300 / 450 مم لمنطقة ال عامر ببولاق الدكرور، لخدمة منطقة بولاق القديمة مقدما الشكر للعاملين بالإدارة العامة لشبكات حى الدقى والعجوزة وشمال الجيزة على الأعمال التى قامت بها الإدارة خلال الفترة الماضية وسرعة الاستجابة لنهو شكاوى المواطنين.

 

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