موريتانيا: 42 زعيما أفريقيا يشاركون فى قمة نواكشوط

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قال محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة الناطق الرسمى باسم الحكومة الموريتانية ، إن 42 زعيما أفريقيا سيشاركون فى القمة الأفريقية المقررة فى نواكشوط مطلع الشهر المقبل.

وأكد الوزير الموريتانى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون لموريتانيا تتزامن مع القمة الأفريقية .



وأضاف أن لهذه الزيارة برنامجها الخاص بها، وأن فرنسا ليست عضوا فى الاتحاد الإفريقى لكن حضور الرئيس الفرنسى لها شيئ حيوى ويتيح للعديد من الرؤساء وله الالتقاء لبحث مشاكل القارة الإفريقية والعالم اجمع.