موريتانيا تحدد الأول من سبتمبر لإجراء الانتخابات

نواكشوط (أ ش أ)

حددت الحكومة الموريتانية الأول من سبتمبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية.

وأصدر مجلس الوزراء الموريتانى اليوم الخميس، مرسوما يقضى باستدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب النواب فى الجمعية الوطنية والمستشارين الجهويين والمستشارين البلديين.

وستودع تصاريح الترشح للانتخابات البرلمانية ابتداء من 18 يوليو، كما تودع تصاريح الترشح من أجل انتخاب المستشارين الجهويين والمستشارين البلديين فى الثالث يوليو.

وتقرر إطلاق الحملات الدعائية للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة فى 17 أغسطس على أن تختتم فى 30 من نفس الشهر لتجرى عمليات الاقتراع فى الأول من سبتمبر.