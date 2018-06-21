مهاجرون يستخدمون بطاقات تشجيع منتخبات كأس العالم لدخول الاتحاد الأوروبى

أ ف ب

استغل عدد من المهاجرين السماح للمشجعين الأجانب بالسفر إلى روسيا من دون تأشيرة، للدخول الى الاتحاد الاوروبى بطريقة غير شرعية، بحسب حالات أفادت عنها بيلاروسيا وفنلندا المجاورتين.

وتطبق موسكو نظاما يعتمد على بطاقة تعريف المشجعين، يُعفى بموجبه هؤلاء من نظام التأشيرات الصارم فى روسيا ويسمح بالتنقل بحرية بين المدن التى تستضيف البطولة بين 15 يونيو و15 يوليو.

وأعلنت بيلاروسيا التى وقعت اتفاقا مع روسيا يسمح لحاملى بطاقات مشجعين من العبور فى اراضيها من دون تأشيرة، أنها أوقفت أربعة مغربيين وعددا غير محدد من الباكستانيين فيما كانوا يحاولون الدخول الى الاتحاد الاوروبى بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع ليتوانيا وبولندا.

وقال المسؤول البيلاروسى عن حماية الحدود اندراى سيتينكوف فى مؤتمر صحافى عقده فى مينسك الأربعاء إن "مزيدا من (المهاجرين) غير الشرعيين دخلوا بيلاروسيا تحت مسمى أنهم مشجعى (فرق) كرة قدم".

وأضاف أن المغربيين موجودون حاليا فى مراكز احتجاز موقتة وقد تفرض عليهم غرامات مالية قبل ترحيلهم ومنعهم من دخول بيلاروسيا لمدة خمس سنوات. ولم يذكر مكان وجود الباكستانيين.

وأشار سيتينكوف إلى أن جهاز حرس الحدود البيلاروسى يملك "معلومات عن مجموعات مشجعين مزيفة" على حدود البلاد الغربية. وتابع "نحن مستعدون للتعامل مع رفض دخولهم واعادتهم من حيث اتوا".

وأفيد عن حالات مماثلة فى فنلندا العضو فى الاتحاد الاوروبى على حدود روسيا أيضا.

وقال المسؤول فى حرس الحدود الفنلندى ماركو ساريكس لوكالة فرانس برس إن هناك ثلاثة أشخاص عبروا الحدود الروسية الفنلندية وقدموا طلبات لجوء فى فنلندا بعد أن وصلوا الى روسيا عبر بطاقات مشجعين.