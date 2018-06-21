منظمة رقابية تونسية تسأل وزيرة الرياضة عن مصدر حصولها على ساعة فاخرة

كتبت آمال رسلان

قالت انتصار العرفاوي المستشارة القانونية بمنظمة "أنا يقظ" التونسية، أمس بأنه تم مراسلة وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني، لتوضيح مصدر الساعة الفاخرة من نوع "رولاكس" التى ظهرت بها.

وأوضحت العرفاوي فى تصريح نقلته صحيفة الشروق التونسية، أن قيمة الساعة تعادل 27 ألف دينار وتم إطلاق حملة لتوضيح ملابسات حصول الوزيرة على مثل هذه الساعة، فى حين أن مرتبات الوزراء لا تتمكن من دفع ثمن مثل تلك الساعة وفى وقت يمر فيه الاقتصاد التونسى بأزمة طاحنة.

وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قرر فور توليه المسئولية فى نهاية العام 2016 تقليص ما يتقاضاه وزراء حكومته من رواتب بنسبة 30% فى خطوة رمزية لخفض الإنفاق الحكومى، وقالت الحكومة وقتها إن الخفض يبلغ ما قيمته ألف دينار تونسى (حوالى 455 دولارا) شهريا، من المنح والامتيازات المالية الخاصة بأعضاء الحكومة.

وتعتبر "أنا يقظ" منظمة غير ربحية تونسية، تأسست فى 21 مارس 2011، ولها دور رقابى وتهدف إلى مكافحة الفساد المالى والإدارى وتدعيم الشفافية فى البلاد، ومنذ نوفمبر 2013، أصبحت منظمة أنا يقظ نقطة الاتصال الرسمية لمنظمة الشفافية الدولية بتونس.