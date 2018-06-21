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الخميس، 21 يونيو 2018 10:41 م
خالد صلاح
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مفوضية اللاجئين تعرب عن صدمتها إزاء غرق 220 شخصا حاولوا عبور المتوسط

الخميس، 21 يونيو 2018 09:46 م
مفوضية اللاجئين تعرب عن صدمتها إزاء غرق 220 شخصا حاولوا عبور المتوسط غرق مهاجرين
أ ش أ
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أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بجنيف فى بيان لها مساء ، اليوم الخميس ، عن صدمتها فى ظل التقارير تؤكد غرق 220 شخصا قبالة السواحل الليبية فى الأيام الأخيرة أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا .

ودعت المفوضية إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب هذه المشاهد فى المتوسط ، وقالت إنه وفقا للناجين فان قاربا يحمل عددا غير معروف من اللاجئين والمهاجرين انقلب قبالة سواحل ليبيا يوم الثلاثاء (19 يونيو) الجارى وأنه من أصل مائة راكب تقريبا نجا خمسة ركاب فقط تم انقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية وانزلوا فى أحد ضواحى العاصمة طرابلس ، بينما نقلت السلطات الناجين إلى مستشفى محلى لتلقى العلاج الطبى كما تم انتشال عدد من الجثث من قبل رجال الانقاذ .

وأضافت المنظمة الدولية أنه فى نفس اليوم غرق قارب مطاطى على متنه حوالى 130 شخصا فى موقع مختلف قبالة الساحل الليبى وتم إنقاذ 60 شخصا بواسطة الصيادين المحليين والذين أعادوهم إلى الشاطئ فى ديلا (35 كم غرب طرابلس) بينما يعتقد أن 70 شخصا غرقوا فى هذا الحادث .

وطالبت المفوضية إتخاذ إجراءات دولية عاجلة لتعزيز جهود الإنقاذ فى البحر من جانب جميع الجهات ذات الصلة والقادرة بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية فى جميع أنحاء البحر المتوسط ، كما طالبت فى الوقت نفسه بضمان الوصول إلى الحماية فى بلدان اللجوء الأول فضلا عن المسارات البديلة للاجئين فى ليبيا الذين يحاولون عبور البحر بحثا عن الحماية والسلامة وشددت المنظمة الدولية على ان كل هذه الخطوات ضرورية لضمان عدم فقد المزيد من الأرواح فى البحر .

 

 


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