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مفتي الجمهورية ينعى الشيخ معوض عوض إبراهيم أكبر معمر أزهرى

الخميس، 21 يونيو 2018 12:26 ص
مفتي الجمهورية ينعى الشيخ معوض عوض إبراهيم أكبر معمر أزهرى معوض عوض إبراهيم أكبر المعمرين الأزهريين
كتب لؤى على
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نعى  الدكتور شوقي علام ،مفتي الجمهورية،الشيخ العلامة المعمر معوض عوض إبراهيم أكبر المعمرين الأزهريين عن عمر ناهز 106 عامًا.

وأكد مفتي الجمهورية - في بيان له – أن الفقيد الراحل قضى حياته التي تجاوزت المائة بست سنين في رحاب الأزهر الشريف وتخرج على يديه العشرات من كبار العلماء من مختلف دول العالم فضلًا عن مئات من طلبة العلم الذين تربوا على يديه.

وأضاف المفتي أن الشيخ معوض عوض إبراهيم كان له الأثر الواضح طوال حياته على كل من حوله، وقد أثرى المكتبة الإسلامية بمصنفات ومؤلفات في مختلف الفنون الشرعية وكذلك في مجال الأدب والشعر فضلًا عن كتاباته ومقالاته التي كتبها في مختلف الصحف والمجلات على مدار 80 عامًا.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، داعيًا الله أن يشّفع فيه علمه وأعماله الصالحة وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقيين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.

 

 

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