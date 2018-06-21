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مصر تستضيف اجتماع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية العام المقبل

الخميس، 21 يونيو 2018 04:01 م
مصر تستضيف اجتماع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية العام المقبل البابا تواضروس الثاني
سارة علام
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حضر قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الخميس اجتماع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاث  الذين أصدروا بيانًا مشتركًا عقب انتهاء اجتماعهم بلبنان في ضيافة الكنيسة السريانية.

وأعلن البيان، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سوف تستضيف العام المقبل اجتماع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية بالقاهرة وذكر البيان نقاطًا أساسية دار حولها اجتماع البطاركة الثلاثة وهي الوجود المسيحي في الشرق الأوسط والمشكلة القائمة بكنيسة الهند الأرثوذكسية، كما أشار البيان إلى الحوارات مع الكنائس الأرثوذكسية الخلقيدونية والكاثوليكية والإنجليكانية.

وأشاد البيان بالجهود والعلاقات مع مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط والأتحاد العالمي لجمعيات الكتاب المقدس.

 


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اجتماع الكنائس الارثوذكسية

البابا تواضروس

الكنيسة القبطية




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