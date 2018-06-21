مديرية أمن القاهرة "تشن" حملات أمنية لضبط تعريفة الأجرة

تامر البطريقي

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتعزيز الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بمحيط محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، ومتابعة حركة بيع وتداول المحروقات لمتابعة الكميات المطروحة منها بالأسواق، ومدى كفايتها ومنع أى محاولات لحجبها أو بيعها بأزيد من السعر الرسمى، بالإضافة إلى متابعة بمواقف سيارات الأجرة "الميكروباص" ووسائل نقل الركاب والبضائع لمنع أى محاولات للمغالاة فى قيمة التعريفة المقررة أو الامتناع عن التحميل.

أسفرت الجهود الأمنية عن ورود بلاغات لـ قسم شرطة حلوان، عبر شرطة النجدة من " المواطن على ش." عن قيام بعض قائدى السيارات الأجرة بموقف الموظفين بشارع زكى حواس أمام موقف حلوان بدائرة القسم.. بزيادة التعريفة المقررة والامتناع عن تحميل الركاب، بالفحص وبالاتصال بالمبلغ رفض التقابل وتبين إلتزام السائقين بالأجرة المقررة وانتظام العمل بالموقف وهدوء الحالة.

كما ورد بلاغ آخر بذات دائرة قسم "حلوان" عبر اتصال المواطنين بــ شرطة النجدة من للتضرر من وجود موقف عشوائى كائن بمنطقة شارع زكى حواس مدينة الموظفين بدائرة القسم، وقيامهم بتحميل الركاب بأزيد من التعريفة المقررة بمبلغ 2,50 جنيه للفرد بدلاً من 2 جنيه بالإنتقال أمكن ضبط 7 سائقين بسيارتهم.

قسم شرطة مدينة نصر أول

بلاغ لشرطة النجدة من المواطن "وائل م. " بتضرره من أحد قائدى السيارات الأجرة بموقف الحى العاشر بسبب الإختلاف على الأجرة، وبالفحص وبالإتصال بالمبلغ رفض التقابل وتبين إلتزام السائقين بالأجرة المقررة وإنتظام العمل بالموقف وهدوء الحالة.

قسم شرطة مدينة نصر ثان

ورد بلاغ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى محطات الوقود كائنة بدائرة القسم 5 مواطنين .. بتضرر هم من قائد السيارة رقم (و ل م 631) ميكروباص المدعو / ياسر م. ل- سن 44، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية خط أحمد حلمى/ الكيلو 4,5، لقيامه بتحميل الركاب بأزيد من التعريفة المقررة بخمسون قرشاً للفرد، أمكن ضبطه والتحفظ على السيارة.