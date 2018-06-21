ماكرون يشيد بقرار ترامب التراجع عن فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم

باريس (أ ش أ)

أشاد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، بقرار نظيره الأمريكى دونالد ترامب بالتراجع عن فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم.

وقال ماكرون - فى تصريح على هامش زيارته لمدينة كيمبر بشمال غرب فرنسا، "لقد اتخذ ترامب القرار الصحيح بوقف فصل أطفال المهاجرين، الذين دخلوا بشكل غير شرعى إلى الولايات المتحدة، عن عائلاتهم".

وأكد ماكرون الحاجة للتعامل مع هذه الازمة بإنسانية وفاعلية ومعالجتها على المستوى الأوروبى دون أى سذاجة، وذلك قبل أن يتوجه الأحد، إلى بروكسل لحضور قمة مصغرة لمحاولة التوصل لحلول أوروبية لتحدى الهجرة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وقع مرسوماً هدفه إنهاء فصل الأطفال عن أهاليهم لدى توقيفهم وهم يحاولون عبور الحدود بطريقة غير قانونية، متراجعاً عن سياسة عدم التهاون مع طالبى اللجوء بعد موجة من الاستنكار.