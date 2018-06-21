قوات الجيش الليبى تستعيد السيطرة على راس لانوف بالكامل وميناء السدرة

كتب : أحمد جمعة

سيطرت القوات المسلحة الليبية على منطقة رأس لانوف بالكامل والسيطرة على ميناء السدرة، وكبدت العدو خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد وتغنيم آليات وأسلحة وذخائر بكميات كبيرة.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر فجر الخميس انطلاق ساعة الصفر لتحرير الهلال النفطى من قبضة الجماعات الإرهابية وتطهيره منها، صادرا أوامره لوحدات الجيش بـ "الاجتياح المقدس" لتلك المنطقة خلال كلمة وجهها لهم عبر أجهزة اللاسلكى أثناء تواجده فى غرفة العمليات الرئيسية.