video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:04 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

قاتل طفل الخانكة: "خنقته ورميت جثته بالرشاح لسرقة التوك توك"

الخميس، 21 يونيو 2018 01:00 ص
قاتل طفل الخانكة: "خنقته ورميت جثته بالرشاح لسرقة التوك توك" المجنى عليه
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

"استدرجته لمنزلى بحجة نقل تلفزيون داخل التوك توك، ثم قتلته، ولم أدرى كيف فعلت ذلك بهذا الطفل الذى لا يملك شيئا سوى هذا التوك توك، وبعدها ألقيت جثته فى رشاح مياه بسرياقوس لأتخلص من جثته" بهذه الكلمات اعترف قاتل طفل قرية عرب العيايدة بارتكاب جريمته.

يقول المتهم "إمام" 22 سنة، عامل خردة خلال تحقيقات النيابة، نشأت فى أسرة فقيرة، منذ صغرى باعتمد على نفسى فى كل شىء، وبشتغل أى مهنة المهم الحصول على المال.

وتابع المتهم، استأجرت حجرة ببلدة عرب العيايدة التابعة لدائرة مركز الخانكة، وكنت بعمل فى جمع الخردة، وضاق بى الحال حتى أننى لم أتمكن من دفع أيجار الحجرة التى أسكن فيها.

وأكمل المتهم، من خلال عملية شاهدت المجنى عليه وعلمت أنه يعمل على توك توك، وأنه جارى بالبلدة، وأنه يعمل على التوك توك بعد عودته من المدرسة ليساعد والدة فى تربية أشقائه البنات.

ومن وقت ما شهادته على التوك توك، لعب الشيطان برأسى، بانه طفل صغير اتخلص منه واسرق التوك توك، لاحل مشاكلى المادية، حيث اننى كنت اتعاطى مخدرات.

وتابع المتهم، يوم الحادث انتظرت "المجنى عليه" بالموقف وطلبت منه أن يأتى معى إلى الحجرة التى أسكن فيها، لنقل تلفزيون، وبالفعل ذهب معى، وفور دخوله الحجرة أغلقت الباب وضربت رأسه فى الحيطة حتى سقط مغشيا عليه فقمت بخنقه ولفه فى بطانية، وفى منتصف الليل قمت بإلقاء جثته برشاح سرياقوس، وقمت ببيع التوك توك بمبلغ 1200 جنيه لأحد التجار. 

وفى النهاية ظل المتهم يبكى قائلا "أستاهل الإعدام، لقتلى طفل وحرمان أهله منه، ولكن المخدرات والشيطان السبب".

كان قد تلقى اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية بلاغا من " خالد د " موظف باختفاء نجله المدعو " ابراهيم خ " تلميذ بالابتدائى والتوك توك الذى يقودة.

توصلت التحريات العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى إلى انه اثناء تواجد المجنى عليه بشارع المدرسة فوجئ بقيام المدعو أمام. ا 22 سنة، عامل خردة بخطف الطفل إبراهيم خالد 11 عاما مقيم عرب العيايدة بالخانكة، وخنقه ولفه فى بطانية وإلقائه بإحدى الترع واستولى على التوك توك تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للاستيلاء على التوك توك لشراء مخدرات وتم انتشال الجثة وأحيل المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام جددها قاضى المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أخطر مجرم في القليوبية.. "حرية" في قبضة مباحث الخانكة

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة