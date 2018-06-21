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فيديو.. قائد اللواء 19 مشاة: الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع بـ"فضحة"

الخميس، 21 يونيو 2018 07:38 م
فيديو.. قائد اللواء 19 مشاة: الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع بـ"فضحة" الجيش اليمنى -أرشيفية
إيمان حنا
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أكد قائد اللواء 19 مشاة بالجيش اليمنى العميد الركن على الكليبى، أن قوات الجيش بدعم من قوات التحالف العربى تمكنت من تحرير معسكر شركة بن عرب من ميليشات الحوثى الإنقلابية فى الجحفة بمنطقة فضحة بمديرية الملاجم بعد التحام قوات الجيش فى جبهتى ناطع والقنذع فى نفس المنطقة، حسبما أكد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية.

والتقط المركز الإعلامى للقوات المسلحة لقطات حية للحظة فرار وانهيار ميليشات الحوثى الإنقلابية بمنطقة الجريبات فى جبهة عقبة القنذع بمحافظة البيضاء والجيش يواصل مطاردتهم، حيث أطلقت قوات الجيش مدعومة بالتحالف العربى أمس عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع المهمة منها "عقبة القنذع" والتي تعد من أهم المواقع الاستراتيجية بالمنطقة.

واستمرارا للنجاحات التى حصدتها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم، بجبهة البيضاء فقد تمكنت أيضا من تحرير مديرية نعمان شمال محافظة البيضاء بالكامل، بعد معارك متواصلة مع مليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثانى على التوالى.

وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش تمكنوا اليوم من تحرير منطقة مفرق الجريبات وحصير الجار ومنطقة عراء وقرى الغول، وصولاً إلى تحرير جبل الأشعر الاستراتيجى التابع لمديرية الملاجم والذى يطل على منطقة فضحة، وسط انهيار واسع فى صفوف مليشيات الحوثى الانقلابية.


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فضحة

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التحالف




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