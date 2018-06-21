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فيديو.. رسالة شكر مغربية لبوتفليقة بعد مساندة الجزائر بملف تنظيم المونديال

الخميس، 21 يونيو 2018 11:53 ص
فيديو.. رسالة شكر مغربية لبوتفليقة بعد مساندة الجزائر بملف تنظيم المونديال الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة
كتبت آمال رسلان
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تذيب كرة القدم جليد الأزمة السياسية بين الجزائر والمغرب، ففى خضم تصاعد الخلاف بين الجارتين بسبب ملف "البوليساريو" جاء ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 ليعيد دفء العلاقات بين البلدين من جديد بعد أن دعمت الجزائر الترشح المغربى، وكشف سفير المغرب بالجزائر حسن عبد الخالق، أن ملك المغرب محمد السادس، بعث برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بشأن تصويت الجزائر لصالح الملف المغربى لتنظيم مونديال 2026.

 

وقال السفير المغربى فى مقابلة مع قناة البلاد الجزائرية "أخبركم بأن الملك محمد السادس وجه رسالة شكر إلى شقيقه الرئيس بوتفليقة، عبر له فيها عن صادق الشكر والامتنان لتصويت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم للملف المغربى.

 

وأضاف السفير أن الملك المغربى "سجل باعتزاز هذا الموقف الجزائرى النبيل الذى يعكس فى نظره قيم الشهامة والصدق والوفاء التى يتحلى بها الرئيس بوتفليقة، ويعكس فى نفس الوقت عمق أواصر الأخوة والتضامن التى تجمع بين الشعبين الشقيقين".

 

كما أكد فى هذه الرسالة أن يعمل مع الرئيس بوتفليقة من أجل تعزيزالعلاقات بين البلدين الشقيقن فى جميع الميادين والارتقاء بها إلى مستوى طموحات الشعبين الشقيقين إلى المزيد من التقارب والوحدة والتكامل.

 


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