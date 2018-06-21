فيدو وصور..وفاة ملكة جمال بريطانيا بعدما كتبت "أريد أن أعيش وأحب بتهور"

كتبت : شيماء عبد المنعم

تم العثور علي ملكة جمال بريطانيا 2010 صوفي جرادون ونجمة تلفزون الواقع متوفاه عن عمر يناهز 32 عامًا، بعد أيام من نشرها جملة متفائة وهي "أريد أن أعيش وأحب بتهور"، حي عثر عليها ميته في عقار بنيوكاسل، المملكة المتحدة مساء امس الأربعاء ، وذلك ما أكدته شرطة نورثمبريا لـ MailOnline ، وقال المتحدث باسم الشرطة في حوالي الساعة 8.27 مساءً ، حضرت الشرطة بميدبورن بونتلند ، ووجدنا امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً قد ماتت،و لا يعتقد أن هناك أي ظروف مريبة تحيط بوفاتها، وسيتم إعداد تقرير عن الطبيب الشرعي لمزيد من التفاصيل عن الوفاة .





وصوفي حصلت علي لقب قامت Miss Great Britain ب 2010 ولقب Miss Newcastle في 2008، وقامت بدورالبطولة في سلسلة برامج الواقع ITV2ب 2016 ، وكان عمل رومانسي نال اعجاب ومتابعة العديد من الشباب حول العالم، فكانت تسمي نموذج الحب والجمال .