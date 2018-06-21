غادة والى: 7500 مشروع قرض "مستورة" بقيمة 113 مليون جنيه

كتب مدحت وهبة

يستكمل بنك ناصر الاجتماعى، دعمه للمرأه المصرية من خلال مشروع مستورة، الذى يهدف لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تحولها إلى طاقة منتجة، وليس مجرد متلقية للدعم.



وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، فى تصريحات اليوم الخميس، ارتفاع عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال مشروع مستورة إلى 7 آلاف مشروع بقيمة إجمالية تفوق 105 ملايين جنيه.



وأوضح شريف فاروق نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى ان المشروعات التجارية تأتى فى مقدمة المشروعات التى تنفذها المستفيدات وبلغ عددها حوالى 3271 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه يأتى بعدها مشروعات الإنتاج الحيوانى بحوالى 2425 مشروع بقيمة إجمالية تصل الى 40 مليون جنيه أما المشروعات الصناعية فبلغ عددها 318 مشروع بقيمة تقترب من 5 مليون جنيه وتتنوع باقى المشروعات مابين خدمية ومنزلية.



وأضاف فاروق أن قيمة القرض لمشروع مستورة تتراوح مابين 4 آلاف إلى 20 ألف جنيه للمرأه القادرة على العمل وليس لها دخل ثابت ويتم منح القرض فى صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية وأن متوسطات القروض لمشروعات مستورة تصل إلى 15 ألف جنيه.



وأشار فاروق إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على المشروع بسيطة وهى طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومى على تكون سارية بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد، على أن تكون لجان الزكاه هى الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها ويكون السداد على 24 شهرا.