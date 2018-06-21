ضبط مدير محطة وقود بطريق مصر السويس الصحراوى للبيع بأزيد من السعر المقرر

تامر البطريقي

شنت الأجهزة الأمنية حملات لضبط كافة صور الاستغلال والغش التجارى، وخاصة فى مجال احتكار المواد البترولية والوقود وبيعها بالسوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمود.م .أ" 35 سنة، مدير مسئول عن إحدى محطات الوقود بطريق مصر السويس الصحراوى، بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه ببيع البنزين المدعم المنصرف للمحطة عمله بأزيد من السعر المقرر، حيث ضُبط بداخل المحطة "48,000 ألف لتر "بنزين92".

كما تم ضبط "عدلى.غ" 50 سنة، مسئول عن مخزن لبيع إسطوانات البوتاجاز، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز المنزلية بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر المقرر وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على "400 اسطوانة بوتاجاز منزلية".