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ضبط فلاح طعن مواطن لخلافهم على أولوية الجلوس بأحد المقاهى فى الغربية

الخميس، 21 يونيو 2018 02:22 ص
ضبط فلاح طعن مواطن لخلافهم على أولوية الجلوس بأحد المقاهى فى الغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية- محمد طارق
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تمكن ضباط مباحث مركز قطور، بمحافظة الغربية، من ضبط فلاح طعن مواطن، حاصل على دبلوم صناعة، لخلافهم على أولوية الجلوس على كرسى بأحد المقاهى.

تفاصيل الواقعة اتضحت بعد تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقيه مدير مباحث الغربية بوصول المدعو "أحمد م ع ش " 27 سنة حاصل على دبلوم صنايع إلى مستشفى اليسر التخصصى بقطور ومقيم قرية سملا بقطور ومصاب بجرح نافذ بالبطن.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز قطور وبسؤال والده اتهم المدعو " إبراهيم ال ع  " 33 سنه فلاح  ومقيم عزبة بوريج بقطور بالتعدى على نجله وإحداث إصابته بسلاح أبيض لخلافات بينهما على أولوية الجلوس على كرسى بأحد المقاهى، وبتقنين الإجراءات اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 

 


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