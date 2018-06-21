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الخميس، 21 يونيو 2018 02:03 م
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ضبط تجار نقد أجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بسوهاج

الخميس، 21 يونيو 2018 12:55 م
ضبط تجار نقد أجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بسوهاج اموال - صورة ارشيفية
تامر البطريقي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط تاجر عملة بسوهاج، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "محمود.ح.ع" عامل، و يعمل بإحدى الدول العربية"، "محمود.أ.ن" عامل مقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج ، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بالخارج وإرسالها للثانى من خلال العاملين العائدين من الخارج لإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب تحرير سعر الصرف يقوم بإستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية .. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.

وبإستدعاء المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى مليون ريال سعودى، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة

 

 


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