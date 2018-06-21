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صينيون ونيجيريون يستغلون تأشيرة كأس العالم لطلب اللجوء بفنلندا

الخميس، 21 يونيو 2018 04:50 م
صينيون ونيجيريون يستغلون تأشيرة كأس العالم لطلب اللجوء بفنلندا كأس العالم 2018
كتب: محمد محسن أبو النور
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قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن عددا من مشجعى كأس العالم من الصين وتايوان وبعض البلدان الإفريقية استغلوا حصولهم على تأشيرة سفر حرة لمشاهدة مباريات كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا، ومن ثم سافروا إلى فنلندا وطلبوا اللجوء السياسى.

 

ونقلت المجلة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت عن بيان أصدرته إدارة الحدود الفنلندية يوم أمس الأربعاء أن خمسة أشخاص استخدموا بطاقة المشجعين الخاصة بكأس العالم للدخول إلى فنلندا وطلب اللجوء.

 

ونوهت الجريدة إلى أنه تم السماح لحاملى تذاكر مباريات كأس العالم 2018 بزيارة روسيا من دون تأشيرة، ومن هناك، تمكنوا من السفر عبر الحدود البرية للبلد المضيف مع فنلندا، وهى دولة تقع فى منطقة شنجن التابعة للاتحاد الأوروبى، والتى تسمح بالحركة عبر الحدود من دون فحص جوازات السفر.

 

وأوضحت أن الأشخاص الخمسة الذين عبروا الحدود لطلب اللجوء كانوا من المواطنين النيجيريين ومن شمال أفريقيا والصينيين.

 

وقال ماركو ساريكس رئيس أمن وحراسة المخاطر فى حرس الحدود الفنلندى لوكالة رويترز إن الشخص النيجيرى وصل إلى فنلندا بجواز سفر برازيلى مزور يوم الجمعة، ثم بعد يومين، دخل ثلاثة رجال من شمال أفريقيا البلاد.

 

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الحكومة تبحث فى كل قضية جرائم الهجرة المحتملة، وفقا لما أوردته مجلة نيوزويك الأمريكية.


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