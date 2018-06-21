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صور.. نتائج البيان 24 للقوات المسلحة عن العملية "سيناء 2018"

الخميس، 21 يونيو 2018 03:36 م
صور.. نتائج البيان 24 للقوات المسلحة عن العملية "سيناء 2018" العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى للقوات المسلحة
كتب زكى القاضى
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نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، صورا للبيان الرابع والعشرين للعملية الشاملة سيناء 2018، والذى أعلنت عنه القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الخميس.

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نتائج العملية الشاملة سيناء 2018

 

وأسفرت العمليات على مدار الأيام الماضية عن قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 21 هدفا بقطاع العمليات بشمال سيناء، وتدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الغربية، كما تم القضاء على 32 تكفيريا  مسلحا شديدى الخطورة خلال عمليات نوعية.

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نتائج البيان الرابع والعشرين للقوات المسلحة 

 


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ننشر نص البيان الـ24 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية سيناء 2018

البيان 24

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سيناء 2018

بيان الجيش

المتحدث العسكرى




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