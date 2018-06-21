صور.. نتائج البيان 24 للقوات المسلحة عن العملية "سيناء 2018"

كتب زكى القاضى

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، صورا للبيان الرابع والعشرين للعملية الشاملة سيناء 2018، والذى أعلنت عنه القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الخميس.



نتائج العملية الشاملة سيناء 2018

وأسفرت العمليات على مدار الأيام الماضية عن قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 21 هدفا بقطاع العمليات بشمال سيناء، وتدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الغربية، كما تم القضاء على 32 تكفيريا مسلحا شديدى الخطورة خلال عمليات نوعية.