صور.. ماكرون يزور ميناء وسوق للسمك غرب فرنسا

كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، ميناء غرب فرنسا للاطلاع على آلية العمل داخل الميناء، كما تفقد سوق السمك وأقسام حفظ الأسماك المختلفة، وفور وصوله التقط الرئيس الفرنسى صوره على رصيف الميناء.

وخلال الجولة استمع الرئيس الفرنسى إلى شرح خاص لطريقة العمل داخل الميناء والسوق وتعرف على أقسام العمل، وتبادل الحديث مع العاملين، كما التقط صور سيلفى مع العديد من العمال والمواطنين داخل السوق.



ماكرون يلتقط صورة على ميناء غرب فرنسا



ماكرون فى غرفة قيادة سفينة بميناء فرنسى



ماكرون على متن سفينة فى ميناء فرنسى



صورة سيلفى مع ماكرون فى سوق للسمك



جولة لماكرون فى سوق للسمك غرب فرنسا



ماكرون يصافح عامل بسوق للسمك غرب فرنسا



ماكرون يتفقد ميناء وسوق للسمك غرب فرنسا



شاب يلتقط صورة سيلفى مع ماكرون خلال جولته



ماكرون يستمع لشرح آلية العمل داخل ميناء غرب فرنسا



ماكرون يتعرف على أقسام العمل داخل سوق للسمك



ماكرون يغادر ميناء غرب فرنسا عقب جولته



ماكرون يتعرف على مقتنيات سوق للسمك غرب فرنسا



ماكرون داخل سوق للسمك غرب فرنسا



ماكرون يحمل مجسم صغير لسفينة صيد



ماكرون يصافح المواطنين والعمال فى ميناء غرب فرنسا