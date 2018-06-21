video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 01:01 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ماكرون يزور ميناء وسوق للسمك غرب فرنسا

الخميس، 21 يونيو 2018 11:32 ص
صور.. ماكرون يزور ميناء وسوق للسمك غرب فرنسا ماكرون يزور ميناء وسوق سمك غرب فرنسا
كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
إضافة تعليق

زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، ميناء غرب فرنسا للاطلاع على آلية العمل داخل الميناء، كما تفقد سوق السمك وأقسام حفظ الأسماك المختلفة، وفور وصوله التقط الرئيس الفرنسى صوره على رصيف الميناء.

وخلال الجولة استمع الرئيس الفرنسى إلى شرح خاص لطريقة العمل داخل الميناء والسوق وتعرف على أقسام العمل، وتبادل الحديث مع العاملين، كما التقط صور سيلفى مع العديد من العمال والمواطنين داخل السوق.

ماكرون يلتقط صورة على ميناء غرب فرنسا
ماكرون يلتقط صورة على ميناء غرب فرنسا

 

ماكرون فى غرفة قيادة سفينة بميناء فرنسى
ماكرون فى غرفة قيادة سفينة بميناء فرنسى

 

ماكرون على متن سفينة فى ميناء فرنسى
ماكرون على متن سفينة فى ميناء فرنسى

 

صورة سيلفى مع ماكرون فى سوق للسمك
صورة سيلفى مع ماكرون فى سوق للسمك

 

جولة لماكرون فى سوق للسمك غرب فرنسا
جولة لماكرون فى سوق للسمك غرب فرنسا

 

ماكرون يصافح عامل بسوق للسمك غرب فرنسا
ماكرون يصافح عامل بسوق للسمك غرب فرنسا

 

ماكرون يتفقد ميناء وسوق للسمك غرب فرنسا
ماكرون يتفقد ميناء وسوق للسمك غرب فرنسا

 

شاب يلتقط صورة سيلفى مع ماكرون خلال جولته
شاب يلتقط صورة سيلفى مع ماكرون خلال جولته

 

ماكرون يستمع لشرح آلية العمل داخل ميناء غرب فرنسا
ماكرون يستمع لشرح آلية العمل داخل ميناء غرب فرنسا

 

ماكرون يتعرف على أقسام العمل داخل سوق للسمك
ماكرون يتعرف على أقسام العمل داخل سوق للسمك

 

ماكرون يغادر ميناء غرب فرنسا عقب جولته
ماكرون يغادر ميناء غرب فرنسا عقب جولته

 

ماكرون يتعرف على مقتنيات سوق للسمك غرب فرنسا
ماكرون يتعرف على مقتنيات سوق للسمك غرب فرنسا

 

ماكرون داخل سوق للسمك غرب فرنسا
ماكرون داخل سوق للسمك غرب فرنسا

 

ماكرون يحمل مجسم صغير لسفينة صيد
ماكرون يحمل مجسم صغير لسفينة صيد

 

ماكرون يصافح المواطنين والعمال فى ميناء غرب فرنسا
ماكرون يصافح المواطنين والعمال فى ميناء غرب فرنسا

 

ماكرون يتفقد ميناء غرب فرنسا
ماكرون يتفقد ميناء غرب فرنسا

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيويورك تايمز: ميركل وماكرون يسعيا لإنقاذ الاتحاد الأوروبى وأنفسهما

فيديو.. ماكرون يشدد على حماية حدود أوروبا خاصة من ناحية ليبيا

ماكرون وميركل يدعوان لإنشاء مجلس أمن خاص بالاتحاد الأوروبى

صور.. ماكرون يدعو إلى "رد أوروبى" فى مواجهة "تحدى الهجرة"

اخبار عالمية

الرئيس الفرنسى

ايمانويل ماكرون

الموانئ الفرنسية

صيد السمك

اخبار العالم

اخبار فرنسا




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة