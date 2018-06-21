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صور.. سيارة فيرارى موديل 1962 تعرض للبيع فى مزاد بأكثر من 45 مليون دولار

الخميس، 21 يونيو 2018 05:52 ص
صور.. سيارة فيرارى موديل 1962 تعرض للبيع فى مزاد بأكثر من 45 مليون دولار سيارة فيرارى تعرض للبيع
(رويترز)
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من المتوقع أن تباع سيارة سباق من طراز فيرارى 250 جي.تي.أو ويعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1962 بأكثر من 45 مليون دولار فى مزاد سيقام فى أغسطس مما سيجعلها أغلى سيارة تعرض للبيع علنا.

وقالت دار آر.إم سوذبيز الأربعاء، إن السيارة الحمراء من بين 36 سيارة فقط من هذا الطراز صنعتها الشركة الإيطالية الشهيرة.

والسيارة التى ستطرح للبيع فى كاليفورنيا يومى 24 و25 أغسطس فازت فى بطولة جران توريزمو الوطنية الإيطالية عام 1962 كما فازت فى تسعة سباقات أخرى فى ذلك العام مع سائقها ومالكها الأول. وانتقلت ملكيتها عام 2000 إلى جامع السيارات الأمريكى جريج ويتن الذى قالت دار المزادات إنه خاض سباقات بالسيارة.

وقال شيلبى مايرز المتخصص فى السيارات بدار آر.إم سوذبيز فى بيان "كانت السيارة جي.تي.أو بالفعل آخر سيارة سباق حقيقية وتمثل نهاية حقبة كان السائقون خلالها لا يخشون من أن تتسخ أيديهم".

وسجلت سيارة فيرارى أخرى من طراز 250 جي.تي.أو وتعود لعام 1962 الرقم القياسى لأعلى سعر تباع به سيارة فى مزاد حيث بيعت عام 2014 بسعر 38.1 مليون دولار.

السيارة الفيرارى
السيارة الفيرارى

 

سيارة فيرارى
سيارة فيرارى

 

ماتور سيارة فيرارى
ماتور سيارة فيرارى

 

 


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