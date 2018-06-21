صور.. اشتباكات واعتقالات بمحيط مكتب رئيس وزراء رومانيا خلال مظاهرة ضد الفساد

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

نظم مئات المحتجين فى رومانيا، مظاهرة حاشدة ضد الفساد بمحيط مكتب رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانشيلا فى عاصمة رومانيا "بوخارست".

واشتبك بعض المتظاهرين مع قوات الأمن ما دفعهم للرد على المحتجين بشن حملة اعتقالات فى صفوفهم بينهم مصور صحفى بحسب صور أبرزتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وفى السياق ذاته، قال وزير العدل الرومانى، إنه طلب عزل رئيسة وكالة مكافحة الفساد بالبلاد، المفضلة لدى الاتحاد الأوروبى من منصبها.

واتهم الوزير رئيسة وكالة مكافحة الفساد لاورا كوفيسي، بـ "تجاوز السلطة" و"إزدراء البرلمان" خلال مؤتمر صحفى عقده على مدى 90 دقيقة، الخميس، ليعلن تقديم طلب الإقالة، وينبغى أن ينظر المجلس الأعلى للقضاء فى طلب الاقالة، وسيكون القرار الأخير للرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس.



احتجاجات فى رومانيا



احتجاز مصور صحفى واعتداء الشرطة الرومانية عليه



اعتقال أحد المتظاهرين



اعتقال متظاهرة



اعتقال مصور صحفى



الشرطة الرومانية تعتقل أحد المتظاهرين



الشرطة الرومانية تعتقل متظاهر



جانب من الاحتجاجات



جانب من المظاهرات بمحيط رئيس وزراء رومانيا



لحظة اعتقال أحد المتظاهرين



مظاهرات ضد الفساد فى بوخارست



مظاهرات فى بوخارست