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شركات توزيع الكهرباء تشن حمالات مكثفة لرفع العدادات عن الممتنعين عن السداد

الخميس، 21 يونيو 2018 06:02 ص
شركات توزيع الكهرباء تشن حمالات مكثفة لرفع العدادات عن الممتنعين عن السداد محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأسبوع القادم سيشهد حمالات مكثفة لشركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية لرفع العدادات عن المواطنين الممتنعين عن سداد الفواتير. الخاصة باستهلاك الكهرباء الشهرية رغم إنذارهم أكثر من مرة من قبل شركة الكهرباء بضرورة السداد.

و أوضح المصدر ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، إن سداد المديونية يتم إما فورى أو بالتقسيط بدون فوائد ، موضحا أن حمالات شركات توزيع الكهرباء ستشمل المووسات الحكومية تنفيذا لتعليمات  مجلس الوزراء إما الدفع أو فصل التيار الكهربائى.

و أشار المصدر ، إلى أن هناك بعض الشركات بدأت فى حمالات رفع العدادات عن المواطنين الممتنعين عن السداد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك الرسمية و على رأسها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، مشيرا إلى أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى بعض المستهلكين سواء تجارى أو منزلى أو صناعى أو حكومى تجاوزت ال 45 مليار جنيه.

و تابع المصدر، أن المديونية حتى نهاية الشهر الجارى سيتم تحصيلها وفقا لأسعار شرائح الكهرباء القديمة، أما أى مديونية بدأ من يوليو القادم سيتم محاسبة المستهلك عليها بالأسعار الجديدة.

 


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