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"شركات السياحة" بدء إجراءات حجز مواعيد البصمة الحيوية للحجاج

الخميس، 21 يونيو 2018 11:54 ص
"شركات السياحة" بدء إجراءات حجز مواعيد البصمة الحيوية للحجاج حجاج - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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أعلن أسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات السياحة، أنه تم التنسيق مع شركة "تسهيل" المسئولة عن إجراء البصمة للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام 1439 هـ، على وضع آلية لقياس البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى لاستخراج تأشيرات الحج، وذلك من خلال الشركات رؤوس التضامن لهذا العام.

 

وطالبت "الغرفة" فى الإخطار المرسل لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، وحصل " اليوم السابع" على نسخة منه، من الشركات السياحية" رأس التضامن" بإرسال إجمالى عدد حجاج التضامن موزعين على فروع شركة "تسهيل" طبقا للنطاق السكنى للحجاج، وذلك بحد أقصى أسبوع، لكى تتمكن شركة "تسهيل" من تحديد موعد لحجز البصمة لحجاج الشركات.

 

يشار إلى أن  وزارة التضامن الاجتماعى، أعلنت بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية، بناءً على التعليمات الواردة من الجانب السعودى من خلال مكاتب شركة تساهيل بالمحافظات، حيث يتم الحصول على البصمة لكافة الحجاج ممن تقل أعمارهم عن 80 سنة وتسجل مجاناً دون سداد أى رسوم وهى شرط أساسى للحصول على التأشيرة.

 
 
وأضافت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم إيفاد مندوبين من المؤسسة القومية لتيسيير الحج والعمرة مع الحجاج فى كل محافظة للتنسيق مع مكاتب الشركة المسئولة للحصول على البصمة، وسيتم إرسال الجوازات لوزارة الداخلية المصرية والقنصلية السعودية لإصدار التأشيرات عقب الحصول على البصمة.

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