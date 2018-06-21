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رئيس الحكومة الجزائرية يدعوا بوتفليقة للترشح لولاية خامسة

الخميس، 21 يونيو 2018 12:48 م
رئيس الحكومة الجزائرية يدعوا بوتفليقة للترشح لولاية خامسة رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى
كتبت آمال رسلان
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دعا رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى - والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي - رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لمرة خامسة ومواصلة مسيرته فى قيادة البلاد.

 

وفى كلمة الافتتاحية للدورة الخامسة العادية للمجلس الوطنى للحزب، قال أويحيى، إن المكتب الوطنى للحزب يناشد الرئيس بوتفليقة لمواصلة المسيرة، ويعلن دعمه له فى حال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مبررا ذلك بأنه "يصب فى مصلحة أمن واستقرار الجزائر".

 

وقالت صحيفة الشروق الجزائرية، إن دعوة أويحيى جاءت لتوضح موقف الحزب رسميا، من قضية ترشح الرئيس بوتفليقة ودعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستبعاد ترشح أويحيى للمنصب فى أبريل 2019، وهو الأمر الذى تم إثارته مؤخرا فى الأوساط السياسية الجزائرية حول نية أويحيى الترشح للرئاسة.


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