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رئيس الأعيان الأردنى يؤكد أهمية بناء شراكات بين الأردن وألمانيا

الخميس، 21 يونيو 2018 04:25 م
رئيس الأعيان الأردنى يؤكد أهمية بناء شراكات بين الأردن وألمانيا العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
عمان (أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل الفايز، أهمية بناء شراكات بين الأردن وألمانيا، فى مختلف المجالات الاستثمارية، انطلاقا من العلاقات المتينة والراسخة بين البلدين.

ودعا الفايز - خلال لقائه اليوم الخميس، عددا من رجال الأعمال الألمان، المرافقين للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل والتى تقوم بزيارة رسمية للأردن - جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى تعزيز دعمها ومساندتها للأردن، لتمكينه من مواجهة أعباء اللجوء السورى وتداعياته المختلفة.

وعرض خلال اللقاء الأوضاع الراهنة فى المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتداعيات الأزمة السورية، والآثار الأمنية والاقتصادية التى رتبتها على الأردن.

وأكد الفايز أهمية إيجاد المزيد من الشراكات والتعاون بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، داعيا المستثمرين ورجال الأعمال الألمان، إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الأردن، خاصة فى مجالات: النقل العام ومشاريع إنتاج الطاقة المتجددة والصناعات التعدينية وقطاع التكنولوجيا، وتنشيط التعاون السياحى بين البلدين، خاصة فى مجال السياحة الدينية والعلاجية، والتاريخية.

من جانبهم، أكد رجال الأعمال الألمان حرصهم على تعزيز التعاون مع الأردن من خلال القطاع الخاص فى مختلف المجالات الاستثمارية، بهدف زيادة التبادل التجارى بين الأردن وألمانيا.

 


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