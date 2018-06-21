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الخميس، 21 يونيو 2018 09:14 ص
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رئيسة وزراء نيوزيلندا تضع مولودتها الأولى

الخميس، 21 يونيو 2018 09:12 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا تضع مولودتها الأولى رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
رويترز
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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن على إنستجرام إنها وضعت مولودتها الأولى اليوم الخميس.

وأصبحت أرديرن (37 عاما) أصغر من يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا عندما تولت المنصب العام الماضى، وهى الآن أول رئيسة وزراء فى تاريخ البلاد تضع مولودا وهى فى المنصب، وسيقوم نائبها ونستون بيترز بمهامها لمدة ستة أسابيع لحين عودتها من إجازة الوضع.

ووضعت أرديرن طفلتها فى مستشفى أوكلاند، أكبر مستشفى عام فى البلاد، وكان رفيقها المذيع التلفزيونى كلارك جايفورد إلى جوارها.

وأرديرن من بين عدد قليل من الزعيمات المنتخبات فى العالم اللائى شغلن المنصب خلال حملهن. ووضعت رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو طفلة عام 1990 أثناء شغلها المنصب.


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