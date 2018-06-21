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دبى ترسل أول رائد فضاء إماراتى إلى محطة الفضاء الدولية خلال أشهر

الخميس، 21 يونيو 2018 07:03 ص
دبى ترسل أول رائد فضاء إماراتى إلى محطة الفضاء الدولية خلال أشهر رائد فضاء _ صورة أرشيفية
(رويترز)
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وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقا لإرسال أول رائد فضاء من مواطنيها إلى محطة الفضاء الدولية "خلال الأشهر القادمة" مسجلة بذلك خطوة جديدة فى مسار تطلعها للمساواة بكبرى الدول المتقدمة تكنولوجيا.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أمس الأربعاء أن الإمارات ممثلة فى مركز محمد بن راشد للفضاء وروسيا ممثلة فى وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) وقعتا اتفاقية تعاون "لإرسال أول رائد فضاء إماراتى للمشاركة فى الأبحاث العلمية ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سويوز إم إس الفضائية".

وتأسس مركز محمد بن راشد للفضاء التابع لحكومة دبى عام 2015 فى إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار فى الإمارات وبهدف تأهيل الأجيال الجديدة من الخبراء والمهندسين والباحثين وإطلاق المشاريع العلمية الطموحة فى قطاع الفضاء.

ونقلت الوكالة عن الشيخ حمدان بن محمد راشد آل مكتوم ولى عهد دبى ورئيس المركز قوله إن "أول رائد فضاء إماراتى سيغادر الأرض إلى المحطة الدولية للفضاء خلال عام واحد، وذلك بعد الانتهاء من اختيار المرشحين من خلال برنامج الإمارات لرواد الفضاء... من أجل انتقاء أفضل العناصر المؤهلة للقيام بهذه المهمة التاريخية".

ومحطة الفضاء الدولية هى بمثابة قمر صناعى ضخم صالح لحياة البشر فيه وتدور فى مدار منخفض حول الأرض وتحمل على متنها طاقما من ستة رواد فضاء يقضون 35 ساعة أسبوعيا فى إجراء أبحاث علمية بمختلف التخصصات الفيزيائية والبيولوجية.

وبدأت المحطة فى استقبال أطقم رواد الفضاء عام 2000 وتجاوز عدد رواد الفضاء الذين استضافتهم حتى الآن 220 رائد فضاء ينتمون إلى 17 دولة.

 

 


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