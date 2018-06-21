video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 03:45 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

خادمة تتزعم عصابة لسرقة أموال ومتعلقات مخدومها فى الزيتون

الخميس، 21 يونيو 2018 02:06 م
خادمة تتزعم عصابة لسرقة أموال ومتعلقات مخدومها فى الزيتون العصابة المتهمة بسرقة مسنة فى الزيتون
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
إضافة تعليق

تزعمت خادمة عصابة لسرقة أموال ومتعلقات مخدومها فى الزيتون، إلا أنهم سقطوا جميعا فى قبضة المباحث.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من أحمد.ف.ا.ح. 50 سنة بالمعاش يفيد باكتشافه سرقة حافظة نقوده بداخلها مبلغ مالى 2900 جنيه، وبطاقة الرقم القومي، فيزا كارد، ورخصة قيادة، من داخل الشقة محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، فتحرر المحضر رقم 5127 لسنة 2018م جنح القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار محل الواقعة تم التوصل إلي أن وراء ارتكابها كل من "نورهان.ع.ع" 22 سنة، خادمة طرف المجنى عليه، وشقيقها "أحمد" 19 سنة، عاطل، و"يوسف.ش.م.م" 22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا اخرهم 1979 لسنة 2017 الزيتون "سرقة متجر"، وشقيقته "نريمان" 18 سنة، ربة منزل.

تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، بمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة  باسلوب "المغافلة"، وقررت المتهمة الأولى أنها نظرا لعملها كخادمة طرف المجنى عليه وعلمها بعدم قدرته على التحرك اختمرت فى ذهنها فكرة سرقته وفى  سبيل ذلك استعانت بباقى المتهمين فى تفيذ مخططها، بتاريخ الواقعة تركت باب الشقة محل سكن المجنى عليه مفتوحاً حيث تمكن باقى المتهمين من الدخول والاستيلاء على  المسروقات وفروا هاربين.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات و 2000 جنيه من متحصلات الحادث وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، بسؤال المجني عليه تعرف على المضبوطات وأتهمهم بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين اربع ايام على ذمة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المشدد 10 سنوات لأمين شرطة وبائعين بتهمة تكوين عصابة للسرقة بالإكراه

إحالة تشكيل عصابى للمفتى تخصص فى القتل والسرقة بالإكراه بالإسكندرية

مباحث السلام تضبط عاطلا يقود سيارة عقب سرقتها بالإكراه من مالكها

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

سرقة خادمة

قسم شرطة الزيتون

قسم الزيتون




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة