حزب المؤتمر الشعبى العام يؤكد دعمه للشرعية اليمنية برئاسة منصور هادى

إيمان حنا

قال مصدر فى الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبى العام فى اليمن "إن ما صدر عن الذى نصبه الانقلابيون رئيساً للمؤتمر الشعبى العام فى صنعاء لا يمثل المؤتمر ويتجاوز النظام الداخلي واللوائح التنظيمية ونتائج الموتمر العام المنعقد فى عدن عام 2005 ".

وأضاف المصدر، فى بيان له، أن التصعيد لأعضاء اللجنة العامة يمثل ارتهاناً جديداً للانقلابيين ولا نستغرب أبداً ان يصدر ذلك تحت فوهات البنادق والضغط والإكراه فقد امتلأت السجون بالأحرار من كافة القوى السياسية واستولى الانقلابيون على كافة مقدرات الشعب ومؤسساته وأصبح الشعب رهينه للميليشيا الإيرانية".

وأكد المصدر أن الموتمر الشعبي العام بكافة قواعده وقياداته فى الداخل والخارج سيبقى مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة للشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادى، رئيس الموتمر الشعبي العام حتى يتحقق النصر وهزيمة المشروع الإيرانى الطائفى بدعم ومساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودور فاعل من دولة الامارات العربية المتحدة.

وأشاد بانتصارات الجيش الوطني والمقاومة العشبية في محافظة الحديدة بدعم من التحالف العربي.