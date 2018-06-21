حبس عاطل 4 أيام لذبحه عامل فى مشاجرة بحلوان

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بذبح آخر فى مشاجرة بينهما بمنطقة كفر العلو، كما أمرت أيضًا بحبس 4 من أهالى المجنى عليه أربعة أيام، على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بحرق منزل الجانى.

تلقى العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارًا من المستشفى العام يفيد بوصول جثة "ا.س"، عامل، مصابا بجرح قطعى فى الرقبة إثر مشاجرة مع الجيران.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين عائلة الضحية وأخرى بسبب خلافات سابقة بينهما، ذبح على إثرها "ا.م" عاطل، المجنى عليه بسلاح أبيض، مما استدعى أهلية المجنى عليه بإشعال النيران فى منزله.

وبتكثيف الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، و4 متهمين بحرق منزله، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.