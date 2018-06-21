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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة ببولاق 4 أيام

الخميس، 21 يونيو 2018 04:00 ص
حبس عاطلين ضبط بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة ببولاق 4 أيام مواد وأقراص مخدرة - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، والتحفظ على كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة تم ضبطها بحوزتهما.

تم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد تورط عاطلين فى الاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من الحشيش والأقراص المخدرة، وهاتفين محمول ومبلغ مالى، واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما بمنطقة صفط اللبن، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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